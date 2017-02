Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Großbritannien hat das Unterhaus ("House of Commons") die Lesungen über den von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf bezüglich der Einreichung der Absichtserklärung zum EU-Austritt Großbritanniens nach Artikel 50 des EU-Vertrages abgeschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 494 zu 122 Stimmen sei die Gesetzesvorlage gebilligt und an das Oberhaus ("House of Lords") zur Beratung weitergeleitet worden. Sofern keine Einwände geltend gemacht würden, dürfte auch hier am 7. März abschließend mehrheitlich für den Regierungsentwurf votiert werden. Dann könnte Premierministerin Theresa May bereits auf dem EU-Gipfel am 9./10. März die o. g. Erklärung einreichen. Muüsse der Termin dafür - von der Regierung bis Ende März 2017 angestrebt - indes durch Änderungsvorschläge der Brexit-Gegner nach hinten verschoben werden, würde dies das Zeitfenster für die Verhandlungen mit Brüssel weiter verengen. So werde von dort eine vertragliche Lösung bis Herbst 2018 angestrebt, um den Ratifizierungsprozess für den Brexit in Großbritannien selbst, den EU-Mitgliedsländern und im Europäischen Parlament noch vor den nächsten Europawahlen, die im Mai oder Juni 2019 stattfinden würden, abschließen zu können.



Das Britische Pfund habe sich von dem erwarteten Ausgang der Abstimmung wenig beeindruckt gezeigt und zum Euro weiter im Bereich von 0,85 GBP notiert. Perspektivisch würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt indes davon ausgehen, dass die Unsicherheiten über die anstehenden Brexit-Verhandlungen zu einer erneuten spürbaren Abwertung der britischen Valuta im weiteren Jahresverlauf führen würden. (09.02.2017/ac/a/m)





