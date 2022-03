Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gespräche mit dem Iran wurden ausgesetzt, nachdem es den Parteien nicht gelungen war, eine Einigung zu erzielen, so die Experten von XTB.



Russland habe sich geweigert, einer Vereinbarung zuzustimmen, solange es keine Garantien erhalte, dass es unabhängig von den westlichen Sanktionen mit iranischen Unternehmen Handel treiben könne. Obwohl dies die Ölpreise unter Aufwärtsdruck setzen sollte, würden sowohl Brent als auch WTI heute niedriger gehandelt. Dies sei darauf zurückzuführen, dass bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine eine optimistische Sichtweise vorherrsche. Die Ukraine habe erklärt, die Gespräche seien konstruktiv, Russland habe begonnen, sich Vorschläge anzuhören, und eine erste Einigung, einschließlich eines vorläufigen Waffenstillstandsabkommens, könnte innerhalb weniger Tage erzielt werden. Eine weitere Gesprächsrunde habe heute um 9:30 Uhr begonnen.



Ein Blick auf Brent im H1-Chart zeige, dass der Preis in einem fallenden Dreiecksmuster gehandelt werde, das in letzter Zeit durch eine Abwärtstrendlinie und die Unterstützungszone in der Nähe des 61,8%-Retracements des jüngsten großen Aufwärtsimpulses (109 USD pro Barrel) begrenzt worden sei. Die untere Begrenzung des Musters werde derzeit getestet. Ein Durchbruch darunter könnte eine stärkere Abwärtsbewegung auslösen. Das potenzielle Kursziel für einen Ausbruch nach unten deute auf einen Rückgang auf bis zu 97,50 USD pro Barrel hin. Nichtsdestotrotz werde vieles nicht von der technischen Entwicklung, sondern von der Geopolitik abhängen, da ein Scheitern der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine das Risiko eines Preisanstiegs berge, während das Erreichen einer Einigung einen gewissen Abwärtsdruck auf die Preise ausüben könnte. (14.03.2022/ac/a/m)





