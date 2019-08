Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte die Erholung am Montag fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Stärkerer Kaufdruck komme aber weiterhin nicht auf.



Es biete sich die Chance, die Erholung zunächst wieder bis in den Bereich 60,53 USD auszudehnen. Spätestens im Bereich der Hürde bei 61,28 USD müsse aber mit einem Rücksetzer gerechnet werden. Auf der Unterseite könnte das Niveau um 59,40 USD leicht stützen. Entscheidend dürfte aber der bei 58,60 USD liegende Aufwärtstrend sein. Darunter drohe ein Verkaufssignal in Richtung 57,87 USD. (20.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.