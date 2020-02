Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich in den vergangenen Wochen steil nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach neuem Zwischentief sei aber am Mittwoch eine deutliche Erholung gelungen.



Es biete sich die Chance, die Erholung zunächst noch weiter auszudehnen. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich der 57,50 USD gegeben, wenn der steilere Abwärtstrend der Vorwochen bei 56,70 USD durchbrochen werden könne. Erst oberhalb der 58,00 USD helle sich das Chartbild dann deutlicher auf. Unterhalb des Abwärtstrends sei jederzeit ein weiterer Rücklauf bis 53,68 USD möglich. (06.02.2020/ac/a/m)



