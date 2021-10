Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag wieder leicht nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei auch der Bruch des Abwärtstrends der Vortage gelungen.



Ein weiterer Pullback bleibe bei Brent möglich. Der Aufwärtstrend im Bereich der 76,11 USD könnte nochmals getestet werden, bevor sich der Anstieg in Richtung der 80,70 USD fortsetze. Sollten die Notierungen allerdings unter die 76,11 USD zurückrutschen, drohe ein stärkerer Kursrückgang in Richtung der 73,24 USD. (01.10.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.