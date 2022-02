Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die russische Invasion in der Ukraine hat die europäischen Aktienmärkte und die weltweiten Aktien-Futures in den freien Fall geschickt, so die Experten von XTB.Es werde erwartet, dass der Ölmarkt so lange volatil bleiben werde, wie die Spannungen in Osteuropa andauern. Nachdem Putin in die Ukraine einmarschiert sei, richte sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nun auf die Reaktion des Westens. Die Staats- und Regierungschefs der westlichen Länder hätten ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet und angekündigt, dass im Laufe des heutigen Tages noch nie dagewesene Sanktionen gegen Russland angekündigt würden. Obwohl es sich hier um einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine handele, seien die Märkte auch gespannt darauf, ob andere Supermächte Partei ergreifen würden. Der so genannte "Westen" habe sich auf die Seite der Ukraine gestellt. China habe erklärt, dass es keine Seite mit Waffen beliefern werde und dass es Russland überlassen bleibe, wie es seine Interessen wahre. Berichten zufolge habe die Ukraine Indien um eine Intervention gebeten, aber es sei noch keine Antwort gegeben worden.Ein Blick auf den Brent-Chart zeige, dass sich der Preis heute erhole. Brent werde im Tagesverlauf fast 6% höher gehandelt. Der Preis sei über das 161,8%-Retracement der im 4. Quartal 2021 eingeleiteten Abwärtskorrektur gestiegen und handele jetzt im Bereich von 100 USD pro Barrel. (24.02.2022/ac/a/m)