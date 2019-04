Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag verstärkt nach unten, nachdem die bei 73,52 USD liegende Unterstützung nicht gehalten wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das bärische Reversal am Widerstand bei 75,59 USD habe sich nachhaltig durchgesetzt.



Der mittelfristige Aufwärtstrend sei bei Brent weiter intakt, sodass die Chance einer Wiederaufnahme der Rally gegeben sei. Platz wäre aber noch bis zum Aufwärtstrend bei 70,56 USD vorhanden. Rutsche Brent hingegen auch unter 69,94 USD, drohe ein Rutsch in Richtung der 68,90 USD. Bereits oberhalb der 72,30 USD wäre nach einer Stabilisierung eine Erholung bis 73,52 USD möglich. (29.04.2019/ac/a/m)





