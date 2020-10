Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag zunächst wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich die Marke von 43,58 USD als starke Hürde gezeigt.



Weitere Kursgewinne seien nach einem Pullback jederzeit möglich. Gelinge der Anstieg über 43,58 USD, könnten sich Anschlusskäufe in Richtung 44,34 USD relativ schnell zeigen. Ein Rücklauf bis in den Bereich der 41,34 USD müsse aber zunächst noch einkalkuliert werden. Erst unterhalb dieses Niveaus werde es auch mittelfristig bärischer. (12.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.