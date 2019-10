Paris (www.aktiencheck.de) - Am Freitag konnte sich der Ölpreis weiter stabilisieren und vom Abverkauf bis zur Unterstützung bei 55,86 USD weiter erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten die Hürde bei 58,89 USD erreicht.



Unterhalb der 58,89 USD sowie dem Abwärtstrend der Vortage wäre eine Ausdehnung der Korrektur schnell wieder möglich. Gehe es dabei unter die 57,21 USD zurück, werde der Weg in Richtung der 55,86 USD schnell wieder frei. Ein Anstieg über 58,89 USD sowie den dort liegenden Abwärtstrend könnte hingegen den Weg für eine größere Erholung in Richtung 60,05 USD öffnen. (07.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.