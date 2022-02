Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter seitwärts, wobei die Volatilität deutlich nachließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



In diesem Zuge würden sich die Notierungen moderat aus dem Aufwärtstrendkanal herausschieben.



Weitere Abgaben seien bei Brent möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 90,50 USD. Sollten die Notierungen darunter fallen, drohe eine stärkere Konsolidierung bis 87,87 USD bzw. später 85,00 USD. Erst oberhalb der 94,50 USD dürfte sich wieder stärkere Dynamik in Richtung 96,74 USD entwickeln. (18.02.2022/ac/a/m)





