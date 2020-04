Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen seitwärts voran, konnte zuletzt aber die Unterstützung bei 31,26 USD nicht mehr halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es entwickle sich ein kurzfristiger Abwärtstrend.



Der wieder aufkommende Verkaufsdruck berge die Gefahr, weiter in Richtung der 28,63 USD und später bis zur Marke von 27,08 USD zu rutschen. Hier biete sich wieder die Möglichkeit einer Erholung. Um das Chartbild aufzuhellen, sei ein Anstieg über die 31,26 USD nötig, was abzuwarten bleibe. Darüber könnten steigende Notierungen bis 36,10 USD folgen. (15.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.