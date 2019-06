Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Für den Ölpreis ging es am Mittwoch seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit dem Überwinden der 62,82 USD öffne sich der Weg weiter aufwärts. Es biete sich somit die Chance, die Erholung in Richtung der wichtigen Hürde bei 63,81 USD auszudehnen. Erst darüber wäre die Chance gegeben, ein neues Kaufsignal zu aktivieren. Sollte Brent unterhalb dieses Widerstands unter Druck geraten, werde es bereits bei Abgaben unter 61,40 USD bärischer, was schnell wieder bis 60,23 USD führen könnte. (20.06.2019/ac/a/m)