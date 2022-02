Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Donnerstag bereits wieder nach oben absetzen und die Konsolidierung beenden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen oberhalb des Zwischentiefs bei 87,69 USD aufwärts geschoben.



Es biete sich bei Brent weiterer Spielraum auf der Oberseite, wenn es gelinge, die 91,69 USD zu durchbrechen. In diesem Fall werde auch ein Anstieg in Richtung der 95,00 USD möglich. Zunächst müsse aber einkalkuliert werden, dass es ausgehend von 91,69 USD noch einmal zu einem Rücksetzer komme. Erst unterhalb der 87,69 USD trübe sich das Chartbild dann nochmals ein. (04.02.2022/ac/a/m)



