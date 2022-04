Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis wird heute zusammen mit anderen risikobehafteten Anlagen höher gehandelt, so die Experten von XTB.



Die Unterbrechung der US-Renditerally habe den Aktien eine Verschnaufpause ermöglicht und die Stimmung gegenüber Energierohstoffen und Industriemetallen verbessert. Die Aussichten für Öl seien jedoch alles andere als klar, da es eine Reihe widersprüchlicher Faktoren gebe. Einerseits bestehe die Gefahr eines totalen Embargos des Westens gegen russisches Öl, was die Preise wahrscheinlich in die Höhe treiben würde. Andererseits berge die Pandemie-Situation in China und die Reaktion des Landes darauf die Gefahr einer Konjunkturabschwächung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Da China ein wichtiger Verbraucher und Importeur von Öl und Industriemetallen sei, könnte sich eine geringere Nachfrage aus diesem Land deutlich auf die Ölpreise auswirken. Die großen Geschäftsbanken würden weiterhin ihre Prognosen für das chinesische BIP im Jahr 2022 senken, zuletzt Morgan Stanley (Revision von 4,6 auf 4,2%). Diese beiden Faktoren - die Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums und das Russland-Embargo - seien derzeit die Hauptfaktoren für die Bewegungen an den Ölmärkten.



Ein Blick auf Brent im H1-Chart zeige, dass der Preis gestern Abend an der Marke von 100,00 USD pro Barrel abgeprallt sei und bis zur Widerstandszone von 103 USD habe klettern können. Dort sei die Aufwärtsbewegung jedoch gestoppt worden und aktuell sei ein Pullback zu beobachten. Es sehe so aus, als ob ein weiteres tieferes Hoch in der aktuellen kurzfristigen Abwärtstrendstruktur ausgebildet worden sei und der Preis nun wieder in Richtung des jüngsten Tiefs im Bereich der 100-USD-Marke blicken könnte. Sollten die Bullen jedoch die Kontrolle zurückgewinnen und den Preis über den Bereich von 103 USD drücken, würde sich die Aufmerksamkeit auf die obere Grenze der lokalen Geometrie bei 104,35 USD richten. (26.04.2022/ac/a/m)



