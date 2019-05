Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Donnerstag steil nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich der Kursverlauf direkt aus dem Trendkanal der Vorwochen nach unten heraus bewegt.



Der steile Rückfall könnte sich zunächst in Richtung der 63,67 USD fortsetzen. Im Einzugsbereich dieser wichtigen Unterstützung biete sich dann die Chance einer Erholung. Spielraum wäre dafür bis in den Bereich 66,11 USD vorhanden. Erst oberhalb dieser Hürde helle sich das Chartbild wieder leicht auf. Sollten auch 63,55 USD unterschritten werden, öffne sich der Weg bis 60,59 USD. (31.05.2019/ac/a/m)



