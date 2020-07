Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag schnell wieder nach unten, sodass sich das bullische Reversal der Vortage wieder nicht durchsetzen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hürde bei 44,34 USD habe sich durchgesetzt.



Ausgehend von 44,34 USD deute sich ein stärkerer Kursrückgang an. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 39,59 USD seien wahrscheinlich, bevor sich dort die Chance biete, eine nachhaltige Gegenbewegung einzuleiten. Die Unterstützung bei 41,01 USD biete zuvor die Chance auf eine Erholung. Erst oberhalb der 43,29 USD, vor allem über 44,34 USD, werde es wieder bullisch. (14.07.2020/ac/a/m)



