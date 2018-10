Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte die Rally auch zum Wochenstart weiter ausbauen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einer deutlichen Beschleunigung des Anstieges gekommen.



Der Ölpreis sei an der möglichen oberen Trendbegrenzung des Trendkanals der Vortage angekommen, sodass ausgehend von 85,42 USD eine Konsolidierung möglich wäre. Spierlaum biete sich dabei bis in den Bereich der 83,20 USD. Sollte es auch unter die 82,52 USD gehen, wäre eine stärkere Konsolidierung in Richtung 81,08 USD möglich. Innerhalb des Trendkanals der Vortage biete sich später weiterer Spielraum in Richtung 87,00 USD. (02.10.2018/ac/a/m)





