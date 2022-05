Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Mittwoch deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es dabei bereits zeitweise wieder über die 106,87 USD zurück geschafft.



Nach einem kleinen Rücklauf biete sich die Chance, auch wieder die Hürde bei 109,20 bis 109,88 USD zu erreichen. Davon ausgehend seien Abgaben in Richtung des mittelfristigen Aufwärtstrends erneut möglich. Schaffe Brent jedoch den Ausbruch über 109,88 USD, öffne sich der Weg in Richtung der 114,80 USD. (12.05.2022/ac/a/m)



