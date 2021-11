Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Freitag im Handelsverlauf weiter massiv nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei unter die Unterstützung bei 77,80 USD gefallen und hätten sich erst im Bereich des Zwischentiefs bei 73,24 USD fangen können.



Die anlaufende Gegenbewegung könnte bereits im Bereich der 76,11-76,49 USD an Kraft verlieren. Sollte Brent es über die 76,49 USD hinausschaffen, sei ein Pullback bis 77,80 USD möglich, bevor in diesem Bereich nochmals ein Rücklauf einkalkuliert werden müsste. Abgaben unter 72,00 USD dürften den Weg direkt bis zum Aufwärtstrend bei 69,00 USD öffnen. Eine kurzfristige Bodenbildung bleibe abzuwarten. (29.11.2021/ac/a/m)



