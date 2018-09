Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Montag zunächst nochmals erholen, scheiterte dann jedoch an der Hürde bei 78,73 USD erneut, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei daraufhin zu einem Bruch des Erholungstrends der Vorwochen gekommen.



Nach dem klaren Bruch des Aufwärtstrends bestehe die Gefahr einer Ausdehnung der Konsolidierung. Sollten Abgaben unter die 77,35 USD folgen, wäre ein neues Verkaufssignal möglich, welches die Notierungen in Richtung der 75,65 USD drücken könnte. Erst oberhalb der 78,50 USD helle sich das Chartbild wieder auf, sodass darüber eine Rallyfortsetzung bis 79,53 USD und später 80,09 USD anstehen könnte. (18.09.2018/ac/a/m)





