Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag nach starker Eröffnung im Handelsverlauf wieder abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien an der Hürde bei 71,26 USD gescheitert.



Es biete sich die Chance, bereits ausgehend von 67,68 USD eine neue Aufwärtswelle einzuleiten. Gehe es anschließend auch über 71,26 USD auf ein neues Hoch, öffne sich der Weg bis in den Bereich der 75,59 USD. Abgaben unter 67,68 USD könnten alternativ eine Ausdehnung der Konsolidierung nach sich ziehen, welche auch noch bis 65,89 USD ausgedehnt werden könne. (09.03.2021/ac/a/m)



