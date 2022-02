Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Mittwoch seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es in der Summe zu einem klaren Bruch des Aufwärtstrends der Vorwochen gekommen, was jedoch keinen weiteren Verkaufsdruck nach sich gezogen habe.



Bei ausbleibendem Verkaufsdruck biete sich die Chance, die Rally jederzeit fortzusetzen. Würden es die Notierungen nochmals über 91,75 USD schaffen, werde der Weg in Richtung der 95,00 USD relativ frei. Abgaben unter 87,70 USD sollten hingegen vermieden werden, da dies einen verstärkten Pullback in Richtung 85,00 USD einleiten könnte. (03.02.2022/ac/a/m)





