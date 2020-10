Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Freitag zu einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei seien die Notierungen auch unter die bei 39,30 USD liegende Unterstützung zurückgerutscht.



Weitere Abgaben in Richtung der 36,96 USD seien somit auf Sicht der kommenden Handelstage möglich. Hier biete sich die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten. Auch direkt sei ausgehend von 39,30 USD nochmals die Chance einer Zwischenerholung gegeben. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 40,50 USD. Erst oberhalb der 41,18 USD helle sich das Chartbild wieder auf. (05.10.2020/ac/a/m)



