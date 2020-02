Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es an den Vortagen deutlich abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer leichten Stabilisierung seien die Notierungen am Dienstag im Verlauf wieder nach unten durchgerutscht.



Weitere Abgaben seien bei Brent in Richtung der 53,09 USD möglich. Hier biete sich die Chance einer nachhaltigen Gegenbewegung sowie einer möglichen Bodenbildung. Schaffe es der Kursverlauf dann über den derzeit bei 55,70 USD verlaufenden Abwärtstrend der Vortage, könnten auch 57,19 USD wieder erreicht werden. (26.02.2020/ac/a/m)



