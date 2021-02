Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent geht es auf erhöhtem Niveau zunächst seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Oberkante des Trendkanals der Vorwochen sei dabei zunächst noch nicht erreicht worden.



Nachdem am Mittwoch zunächst ein bärisches Reversal ausgebildet worden sei, bestehe die Möglichkeit, die Konsolidierung auszudehnen. Abgaben bis in den Bereich der 60,00 USD seien im Rahmen eines Pullback möglich. Rutsche Brent unter dieses Niveau, bestehe die Gefahr einer größeren Zwischenkorrektur. Oberhalb der 60,00 USD biete sich hingegen jederzeit die Chance, wieder bis in den Bereich der 61,66 USD und später bis zur Trendkanaloberkante bei 64,00 USD durchzustarten. (11.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.