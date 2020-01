Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es an den Vortagen auf dem mittelfristigen Aufwärtstrend nochmals leicht nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Mittwoch sei dieser dann aber nachhaltig nach unten durchbrochen worden.



Weitere Abgaben seien bei Brent jederzeit möglich, nachdem der Aufwärtstrend dynamisch unterschritten worden sei. Es biete sich Spielraum bis in den Bereich 60,29 USD, bevor hier die Bullen zwischenzeitlich im Vorteil wären. Eine Gegenbewegung bis in den Bereich 63,55 USD könnte noch folgen, erst darüber werde es für Brent jedoch wieder bullischer. (23.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.