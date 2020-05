Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen in einer stetig enger werdenden Seitwärtsphase und konsolidierte dabei den Anstieg auf erhöhtem Niveau aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aus dem an den Vortagen gebildeten engen symmetrischen Dreieck falle Brent nach unten heraus. Oberhalb der 28,99 USD biete sich aber noch die Chance, mit dem Aufwärtstrend nach oben auszubrechen. Gelinge dies, könnte sich der bei einem Anstieg über 32,19 USD der Weg in Richtung 36,37 USD öffnen. Abgaben unter 28,99 USD würden hingegen bald wieder 24,51 USD möglich werden lassen. (12.05.2020/ac/a/m)



