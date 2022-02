Paris (www.aktiencheck.de) - Die Notierung der führenden Rohölsorte Brent scheint fürs Erste auf hohem Niveau zu verharren, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" weekly.Iran vor Rückkehr an die ÖlmärkteDarauf würden Aussagen des iranischen Ölministers und des russischen Verhandlungsführers hindeuten. Bei den Gesprächen gehe es darum, das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken und im Gegenzug die US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Würden sich die Kontrahenten einigen, könnten die Ölsanktionen gegen den Iran schon Mitte dieses Jahres gelockert werden und eine Rückkehr der iranischen Ölexporte in der zweiten Jahreshälfte ermöglichen. Dass die Ölpreise trotz des jüngsten Lagerabbaus nicht deutlich zugelegt hätten, liege darüber hinaus an den Bemühungen der US-Regierung, einem hohen Ölpreisniveau entgegenzuwirken. Nachdem die bisherige Freigabe von 50 Millionen Fass noch nicht den erwünschten Erfolg gezeigt habe, erwäge die Biden-Administration nun offenbar eine weitere Freigabe von strategischen Reserven. (14.02.2022/ac/a/m)