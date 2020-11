Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Zuge eines bärischen Reversals seien die Notierungen an der Oberkante des Trendkanals der Vortage gescheitert.



Es komme zu einem Rücklauf innerhalb des Aufwärtstrendkanals der Vortage, welcher sich auch noch fortsetzen könnte. Abgaben bis in den Bereich der 42,50 USD seien möglich, bevor dort der Aufwärtstrend der Vorwochen wieder nach oben hebeln dürfte. Anschließend könnten auch 46,50 USD auf Sicht weniger Tage erreichbar werden. Erst unterhalb der 41,40 USD werde das Chartbild wieder bärischer. (12.11.2020/ac/a/m)





