Paris (www.aktiencheck.de) - Rohöl der Sorte Brent hat zuletzt erneut Kurs auf die 70-Dollar-Marke genommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Unterstützend für Öl sei die Hoffnung auf eine anhaltende Normalisierung der Situation rund um die Pandemie. Man stelle sich nur einmal vor, die Wirtschaft fände wieder zu alter Stärke zurück und Millionen Menschen würden sich im Sommer auf den Weg in den Urlaub machen. Mangels Sicherheit bei Auslandsreisen vorzugsweise mit dem PKW. Doch perspektivisch dürfte auch die Luftfahrt wieder attraktiv werden und damit einer der größten Verbraucher von Mineralölprodukten wieder für Nachfrage sorgen.



Auch der schwelende Streit zwischen den USA und Iran rund um das Atomabkommen unterstütze den Ölpreis. Nachdem Brent nun wochenlang zwischen 60 und 70 US-Dollar gependelt sei, könnten die bevorstehenden Öffnungen dem "schwarzen Gold" den Impuls zum Sprung über die Marke von 70 Dollar geben. Hinzu komme bei Brent die Fantasie seitens kurzfristig orientierter Investoren: Immer wenn man das Wort "Inflation" höre, denke man auch an steigende Energiepreise. In der Tat seien diese für die Teuerung ein wichtiger Faktor und würden in den meisten Preisindices eine gewichtige Rolle spielen - schließlich seien Heizen und Mobilität wichtige Grundbedürfnisse. Angesichts steigender Teuerung und der hohen Erwartungen an den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie könnte Öl seinen Höhenflug fortsetzen. Gerade kurzfristig orientierte Trader könnten auch mit gehebelten Instrumenten Chancen wahrnehmen. Das gelinge in beiden Marktrichtungen und kann eine sinnvolle Ergänzung zum Portfolio sein. (Ausgabe vom 14.05.2021) (17.05.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.