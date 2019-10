Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch konnte sich Brent zunächst wieder erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ausbruchsversuch über 58,89 US habe jedoch fehlgeschlagen und sei im weiteren Verlauf zum Verkauf genutzt worden.



Weitere Abgaben könnten anstehen, nachdem der Bruch des mehrwöchigen Abwärtstrends keine Anschlusskäufe nach sich gezogen habe. Die Notierungen hätten zunächst Spielraum bis 57,21 USD, Gehe es unter dieses Niveau zurück, werde der Weg in Richtung der 55,86 USD relativ frei. Erst oberhalb der 59,66 USD helle sich das Chartbild wieder nachhaltig auf. (10.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.