Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

78,56 EUR -0,38% (23.06.2021, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

78,56 EUR -0,20% (23.06.2021, 09:44)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX Index an. (23.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Brenntag habe die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben. Die Guidance beziehe sich auf das operative EBITDA, die zentrale Steuerungsgröße des Chemie-Distributeurs, bei der Sondereinflüsse ausgeklammert seien. Zudem sei sie auf währungsbereinigter Basis formuliert (in Q1 seien negative Währungseffekte das operative EBITDA um 6,5 Prozentpunkte geschmälert). Dennoch sei die Prognoseanhebung an der Börse gut angekommen. Auch der Analyst nehme die Anpassung der Guidance zum Anlass, sein Kursziel für die Aktie der Brenntag SE auf von EUR 71,00 auf EUR 79,00 kräftig zu erhöhen.Die Veröffentlichung des Zwischenberichts zum zweiten Quartal 2021 plane Brenntag unverändert für den 10. August 2021.Die Empfehlung für die Brenntag-Aktie bleibt "halten", so Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB. (Analyse vom 23.06.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Brenntag AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Brenntag-Aktie: