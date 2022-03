Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (09.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Eine hohe Nachfrage und der Sparkurs würden Brenntag weiter antreiben. "Brenntag ist in diesen sehr außergewöhnlichen Zeiten gut in das Jahr 2022 gestartet", habe Unternehmenschef Christian Kohlpaintner in einem Aktionärsbrief am Mittwoch bei Vorlage von Zahlen für das abgelaufene Jahr geschrieben.Der Krieg in der Ukraine führe zu mehr geopolitischen Risiken. Es sei mit weiteren Herausforderungen in Bezug auf die globalen Lieferketten zu rechnen, die sich auf die Weltwirtschaft auswirken würden. Mit einer Normalisierung der Marktbedingungen sei erst im weiteren Verlauf des Jahres zu rechnen. Die Aktien hätten kurz nach dem Handelsstart in einem insgesamt erholten Gesamtmarkt um rund fünf Prozent zugelegt.Trotzdem strebe das Management für 2022 einen Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes EBITDA) auf 1,45 bis 1,55 Mrd. Euro an, was mehr sei als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Dazu beitragen sollten neben dem Konzernumbau und Sparprogramm auch Zukäufe. Jedoch seien mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft durch außergewöhnliche Faktoren wie die Corona-Pandemie, aktuelle geopolitische Entwicklungen, Druck auf die globalen Lieferketten, inflationäre Tendenzen und Preisvolatilität dabei ausgeklammert.2021 habe Brenntag von einer guten Nachfrage profitiert. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf knapp 14,4 Mrd. Euro gestiegen, wie Brenntag bekannt gegeben habe. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe auch dank des Konzernumbaus und des Sparkurses um gut 27 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro angezogen. Umsatz und operatives Ergebnis seien besser ausgefallen, als Experten erwartet hätten.Um profitabler zu werden, habe der seit Anfang 2020 amtierende Unternehmenschef Kohlpaintner dem Unternehmen eine Restrukturierung verordnet. Prozesse, Abläufe und Strukturen sollten verbessert werden. Auch ungefähr 1.300 Stellen wolle Brenntag bis Ende 2022 streichen. Davon seien 925 schon abgebaut, habe Brenntag mitgeteilt.Unter dem Strich sei 2021 ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 448,3 Mio. Euro nach 466,5 Mio. Euro im Vorjahr geblieben. Den Rückgang begründete Brenntag mit Steuerzahlungen und Rückstellungen. Die Dividende solle um 10 Cent auf 1,45 Euro je Aktie steigen - die elfte Erhöhung in Folge.Die Brenntag-Aktie sei im Zuge der breiten Marktkorrektur stark unter Druck geraten und sei unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gefallen. Vor einem Neueinstieg sollte zunächst noch eine Bodenbildung abgewartet werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)