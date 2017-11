Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (22.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 49 auf 50 Euro.Der Mülheimer Chemikalienhändler habe im dritten Quartal erneut beim Umsatz die Markterwartungen übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Gegensatz zum Vorquartal überzeugt habe Brenntag nun allerdings auch bei den wichtigeren Erfolgskennziffern Rohertrag und operatives EBITDA überzeugt. Die Hurrikane, von denen Teile Nordamerikas betroffen gewesen seien, hätten keine gravierenden Folgen gehabt. Ohne negative Währungseffekte wären die Wachstumsraten aber noch deutlich eindrucksvoller ausgefallen. An seinem optimistischen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2017 halte der Vorstand fest. Die Börse habe die nach einem schwächeren Q2 nun wieder dynamischere Gewinnentwicklung bereits honoriert, so dass die Brenntag-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau angemessen bewertet erscheine.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 49 auf 50 Euro. (Analyse vom 22.11.2017)Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:51,93 EUR -0,61% (22.11.2017, 12:44)