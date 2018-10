Brüssel (www.aktiencheck.de) - Michiel Verstrepen, Volkswirt bei Degroof Petercam AM, zur Präsidentenwahl in Brasilien:



Die Wahl von Jair Bolsonaro zum neuen Präsidenten Brasiliens folge auf einem intensiven Wahlkampf, der den fragmentierten Zustand der brasilianischen politischen Landschaft widerspiegele. Brasilien erhole sich zwar gerade von seiner schwersten Rezession aller Zeiten, leide aber dennoch noch sehr darunter. Auch wenn der brasilianische Aktien- und Rentenmarkt wie erwartet kurzfristig entlastet würden, hänge die langfristige Performance brasilianischer Vermögenswerte von einer glaubwürdigen Fortsetzung der Reformen der öffentlichen Ausgaben ab. Bolsonaro müsse sich in dieser Hinsicht erst beweisen.



Selbst wenn die neue Regierung die Reformen fortsetze, werde es voraussichtlich mehrere Jahre dauern, bis der Schuldenpfad deutlich verändert werden könne. Die Schwellenländer hätten in diesem Jahr bereits viel gelitten. Die Märkte hätten sich somit sicherlich nicht über eine zusätzliche politische Unsicherheit durch die neue rechtsextreme Regierung in Brasilien gefreut.

(31.10.2018/ac/a/m)



