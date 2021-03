Die sinkende Popularität setze Bolsonaro zunehmend unter Druck. Zuletzt habe er den Vorstandvorsitzenden der halbstaatlichen Ölgesellschaft Petrobras entlassen, nachdem dieser eine Anhebung der Kraftstoffpreise angekündigt habe. Die stärkere Einmischung des Staates verschlechtere die Aussichten für anstehende Privatisierungen, wie etwa des Stromversorgers Eletrobras. Die in den vergangenen Monaten gestiegene Inflationsrate und die Aussichten auf erneute Transfers würden den Druck auf die Zentralbank erhöhen, den Leitzins anzuheben. Vom aktuellen Niveau von 2,00% sollte die Zentralbank bereits in den Sommer das Niveau von 3,5% und bis zum Jahresende sogar 4,00% erreichen, trotz der noch vorhandenen Unterauslastung in der brasilianischen Wirtschaft.



Brasilien habe zwar bereits unter der letzten Regierung wirtschaftspolitisch den richtigen Weg eingeschlagen, allerdings habe diese nicht entschlossen genug vorangeschritten. Die Regierung Bolsonaro habe nun einen Reformschub gebracht. Aufgrund der fehlenden Mehrheit für Verfassungsänderungen und des polarisierenden Stils des Präsidenten bestehe aber Unsicherheit über die Fähigkeit der Regierung, weitere Reformen durchzuführen.



Der Wachstumsausblick werde durch die Corona-Pandemie und die Krise im Nachbarland Argentinien belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten. Problematisch sei ebenfalls die politische Polarisierung durch Präsident Bolsonaro.



Der Ratingtrend Brasiliens habe sich seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der Verschlechterung der fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die neue Regierung unter Bolsonaro habe mit der Rentenreform einen Meilenstein erreicht. Allerdings seien die Aussichten für weitere Reformen aufgrund der Spannungen zwischen Regierung und Kongress trübe. Fitch habe Anfang Mai diese Spannungen als Grund für die Veränderung des Rating-Ausblicks auf negativ angeführt. Die Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks als Folge der Corona-Pandemie belaste ebenfalls die Bonität, vor allem angesichts der steigenden Verschuldung. (05.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Brasilien fest im Griff, so die Analysten der DekaBank.Die "amazonische" Variante des Virus habe sich schnell verbreitet und führe zu einer Überlastung des Gesundheitssektors. Viele Kommunen hätten schärfere Lockdowns angekündigt. Die Zentralregierung, vor allem Präsident Bolsonaro, gerate angesichts der fehlenden Bekämpfungsstrategie zunehmend in die Kritik. Die Aussichten für die Impfkampagne hätten sich zuletzt gebessert, vor allem weil Brasilien viele der Impfstoffe in Zusammenarbeit mit anderen Herstellern lokal produzieren könne. Aber bisher seien nur 4% der Bevölkerung geimpft, womit das Land weit von einer Herdenimmunität entfernt bleibe. Die Popularität der Regierung, die zuletzt stark gelitten habe, dürfte noch weiter in den Keller sinken.