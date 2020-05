Diese Maßnahmen hätten zu einem Anstieg der politischen Unsicherheit geführt und sogar eine Änderung des Rating-Ausblicks durch Fitch begründet. Die Verunsicherung habe ebenfalls zu einer Verstärkung des Abwertungsdrucks auf den Brasilianischen Real geführt. Die Sorg, dass der Kongress ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen könnte, habe Bolsonaro aber in den letzten Tagen zu einem vorsichtigen Einlenken gebracht. Er habe einigen Zentrumsparteien Kabinettsposten angeboten. Dies könnte zu einer kurzfristigen Beruhigung führen, sei aber keine langfristige Garantie für politische Stabilität.



Positiv sei zu vermerken, dass die starke Abwertung des Reals - mehr als 25% gegenüber dem US-Dollar seit Jahresanfang - kaum zu höherem Inflationsdruck geführt habe. Im März habe die Inflationsrate 3,3% yoy betragen, die Kerninflationsrate sogar 3,1%, deutlich unterhalb des Ziels der Zentralbank für Ende des Jahres von 4%. Auch die Inflationserwartungen mit nur 2% würden auf einen sehr schwachen Inflationsdruck hindeuten. Der niedrige Inflationsdruck erhöhe den Spielraum der Zentralbank. Das geldpolitische Komitee der Brasilianischen Zentralbank habe am 6. Mai den Leitzins um 75 Basispunkte auf den historisch niedrigsten Wert von 3,0% gesenkt. Die Analysten würden sogar mit einem weiteren kleinen und nun letzten Schritt im kommenden Monat auf dann 2,75% rechnen.



Brasilien habe zwar bereits unter der letzten Regierung wirtschaftspolitisch den richtigen Weg eingeschlagen, allerdings habe diese nicht entschlossen vorangeschritten. Die Regierung Bolsonaro habe nun einen Reformschub gebracht. Aufgrund der fehlenden Mehrheit für Verfassungsänderungen und des polarisierenden Stils des Präsidenten bestehe aber Unsicherheit über die Fähigkeit der Regierung, weitere Reformen durchzuführen. Der Wachstumsausblick werde durch die Corona-Pandemie und die Krise im Nachbarland Argentinien belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten.



Der Ratingtrend Brasiliens habe sich seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der Verschlechterung der fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die neue Regierung unter Bolsonaro habe mit der Rentenreform einen Meilenstein erreicht. Allerdings seien die Aussichten auf weitere Reformen aufgrund der Spannungen zwischen Regierung und Kongress trübe. Fitch habe Anfang Mai diese Spannungen als Grund für die Veränderung des Rating-Ausblick auf negativ angeführt. (Ausgabe vom 08.05.2020) (11.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat Brasilien mit großer Wucht erfasst, so die Analysten der DekaBank.Die humanitären Folgen seien verheerend: Mehr als 125.000 Menschen hätten sich bisher angesteckt. Die Neuansteckungszahlen würden weiter steigen, sodass das Ende der Corona-Krise noch nicht in Sicht sei. Schnell sei ein Schuldiger für die aktuelle Misere gefunden: Präsident Jair Bolsonaro habe bis vor kurzem die Folgen der Pandemie geleugnet. Er habe sich geweigert, einem nationalen Lockdown für Brasilien auszusprechen. Positiv sei zu vermerken, dass im Gegensatz zu der Zentralregierung viele Bundesstaaten entschlossen reagiert hätten, sodass noch Hoffnung bestehe, dass es in den kommenden Wochen zu einer Stabilisierung der Gesundheitslage kommen werde.