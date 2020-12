Wien (www.aktiencheck.de) - Brasilianische Aktienkurse sprangen im November kräftig nach oben - der Aktienindex in Sao Paolo kletterte um rund 16% nach oben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.



Da sich gleichzeitig auch der Real kräftig erholt habe, habe sich in US-Dollar sogar ein Plus von stolzen 23% ergeben. Die Industrieproduktion habe das Niveau vor der Pandemie wieder erreicht. Auch der Dienstleistungssektor sei spürbar auf Erholungskurs. Überraschend habe der brasilianische Staatshaushalt im Oktober einen Überschuss von 3 Mrd. Real statt eines allgemein erwarteten Defizits von über 4 Mrd. Real verzeichnet.



Eine Trendwende dürfe davon jedoch noch nicht abgeleitet werden; die Situation der Staatsfinanzen Brasiliens sei unverändert prekär. Bei den Kommunalwahlen Ende November hätten zentristisch-rechtsgerichtete Parteien gesiegt. Die von Präsident Bolsonaro unterstützten Kandidaten seien weitgehend leer ausgegangen und auch die linksgerichtete Arbeiterpartei von Ex-Präsident Lula da Silva habe zu den großen Verlierern gehört. Beobachter hätten den Wahlausgang als ein Comeback der "Establishment"-Parteien gewertet. (21.12.2020/ac/a/m)



