Wien (www.aktiencheck.de) - Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in Brasilien liegen inzwischen deutlich über ihren Niveaus vor der Pandemie und zuletzt übertraf auch der Dienstleistungssektor seinen Stand von Anfang 2020, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Das dürfe allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wirtschaft eher vor sich hin stottere als zu boomen. Eine Dürre habe zudem die Stromgewinnung aus Wasserkraft massiv reduziert; es drohe sogar die Rationierung von Strom. Zusätzlich würden sich Inflationsrisiken aufbauen, was die Notenbank dazu veranlasst habe, ihre bislang "neutral" ausgerichtete Geldpolitik zu straffen und den Leitzins um einen vollen Prozentpunkt auf 5,25% anzuheben. Die meisten Analysten würden von einem ähnlichen Zinsschritt beim nächsten Meeting ausgehen und einige sähen zumindest noch eine weitere Leitzinsanhebung darüber hinaus.



Innenpolitisch komme die geplante Steuerreform nicht vom Fleck. Es fehlt dafür derzeit an politischen Mehrheiten im Parlament und auch die genauen Auswirkungen scheinen alles andere als klar zu sein, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. Angesichts miserabler Umfragewerte und eines (nach jetzigem Stand) drohenden Wahldebakels bei der Präsidentenwahl in 13 Monaten greife Präsident Bolsonaro auf öffentlichen Kundgebungen immer massiver die Justiz an, bis hin zum Obersten Gerichtshof und stachele seine Anhänger auf. Einige Beobachter würden gar fürchten, dass dies Vorbereitungen eines Staatsstreiches sein könnten. Der Aktienmarkt in Sao Paolo habe sich neuerlich schwach präsentiert, wobei die innenpolitischen Eskalationen wohl eine maßgebliche Rolle gespielt hätten. Er habe im August um rund 2,5% nachgegeben. (Ausgabe September 2021) (24.09.2021/ac/a/m)





