Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben des brasilianischen Kaffeeexporteurverbandes Cecafe dürften die Kaffeebestände des Landes zum Ende der dortigen Saison im März auf einem Allzeittief liegen, so die Analysten der Commerzbank.



Jahrelang habe Brasilien hohe Mengen exportiert, selbst viel konsumiert und nun sei aus der unbefriedigenden Ernte 2017/18 nur wenig Ware nachgekommen. Dies habe bereits zu einem deutlichen Rückgang der Exporttätigkeit in den letzten Monaten im Vergleich zu den Vorjahren geführt. Für das Gesamtjahr 2017 melde CeCafe daher ein Minus von 10% gegenüber dem Vorjahr und die niedrigste Exportmenge seit fünf Jahren. Damit sei Brasiliens Anteil an den weltweiten Exporten von 28,8% 2016 auf 25,8% gefallen. Auch in der ersten Jahreshälfte 2018 sei mit eher schleppenden Exporten zu rechnen. Die Verbrauchsmärkte seien aber noch gut mit Kaffee versorgt, nachdem sie ihre Bestände zuvor kräftig aufgestockt hätten.



Die Hoffnung ruhe aber auf der Ernte 2018/19, die ab April anstehe. Diese solle sehr viel besser als die letzte ausfallen, auch wenn unklar sei, welche Nachwirkungen die Trockenheit des letzten Jahres haben werde. In der letzten Zeit hätten Regenfälle die Bedingungen verbessert. Meist werde mit 53 bis 54 Mio. Sack gerechnet nach nur 45 Mio. Sack 2017/18. Das wäre ein neuer Rekord. Da auch aus anderen Ländern, vor allem dem zweitwichtigsten Kaffeeland Vietnam, das Angebot steige, würden die Kaffeepreise derzeit nicht auf die sinkenden Lagerbestände reagieren. Arabica-Kaffee notiere bei 120 US-Cents je Pfund auf einem Niveau, das zuletzt um die Jahreswende 2015/16 länger unterschritten worden sei. Der Robusta-Preis verharre seit einem Monat nahe eines 1,5 Jahrestiefs. (17.01.2018/ac/a/m)