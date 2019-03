Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie habe wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Vergessen sei das Aus in der lukrativen Champions League und das Aus im DFB-Pokal. Die Gründe für den Kursanstieg: Die Fernseh-Gelder würden in den nächsten Jahren weiter steigen und die Transfersummen würden in aberwitzige Höhen schießen. Der nächste Mega-Deal für den BVB sei greifbar.Supertalent Jadon Sancho könnte der nächste gute Deal für den BVB werden. Sancho sei für 7,84 Millionen Euro von Manchester City zum BVB geholt worden. Derzeit werde sein Marktwert bei "transfermarkt.de" auf 80 Millionen Euro taxiert. Gerüchten zufolge solle der Premier-League-Club Manchester United bereits ein Angebot vorbereiten.Auch Allrounder Julian Weigl stehe auf den Notizzetteln der großen Clubs ganz oben. Der Mittelfeldstratege sei im Jahr 2015 vom TSV 1860 München für 2,5 Millionen Euro geholt worden. Ein Transfer von Julian Weigl werde wohl nicht unter 25 bis 30 Millionen Euro über die Bühne gehen. Angeblich habe Paris St. Germain bereits Interesse angemeldet. "Wichtig ist, dass sich der BVB für die Champions League qualifiziert und in der Transferpolitik weiter ein glückliches Händchen hat. Die internationalen TV Gelder sprudeln nämlich stärker als je zuvor und mit einer guten Transferpolitik lassen sich auch Werte realisieren", so Christoph Schlienkamp, Chefanalyst beim Bankhaus Lampe.Die Borussia Dortmund-Aktie ist und bleibt auf dem aktuellen Niveau aussichtsreich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Marke von 8,00 Euro sei geknackt worden. Jetzt sei der Weg bis 9,00 Euro frei. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link