Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund und der 1. FC Köln würden RB Leipzig auf dem juristischen Weg für mehr Zuschauer in den Stadien folgen. In Sachsen könnte der Antrag des Vizemeisters auf "Erlass einer einstweiligen Anordnung" allerdings schon am Dienstag hinfällig sein. Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) habe angekündigt, dass während der Kabinettssitzung am Dienstag ein Corona-Beschluss für mehr Fans in den Fußball-Stadion beraten werde.Sachsen wolle mit seiner neuen Verordnung mit anderen Bundesländern "mindestens gleichziehen". Aktuell dürften in Leipzig nur 1000 Menschen ins Stadion, in Nordrhein-Westfalen seien es sogar nur 750.Deshalb hätten der BVB und Köln am Montag die gerichtliche Überprüfung der Landesverordnung im Eilverfahren angekündigt. Die Dortmunder würden die aktuellen Beschränkungen für "rechtswidrig" halten. Diese "verstoßen nach Überzeugung des Fußballclubs gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Gleichbehandlungsgebot", heiße es in der BVB-Mitteilung. Der Club rechne vor, dass das "größte deutsche Freiluftstadion" gegenwärtig nur zu 0,92 Prozent ausgelastet werden dürfe. Der Antrag "auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Normenkontrollverfahren" solle am Dienstag eingereicht werden.Köln habe noch an diesem Montag beim Oberverwaltungsgericht Münster tätig werden wollen. "Wir gehen davon aus, dass wir so die Obergrenze von 750 Zuschauern für Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen kurzfristig verändern können", habe Geschäftsführer, Alexander Wehrle, gesagt. "Wir sind uns auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, aber das heißt in diesem Fall, aufmerksam zu machen, wenn Maßnahmen nicht mehr nachvollziehbar und ohne Effekt erscheinen und gleichzeitig die Überlebensfähigkeit vieler Veranstalter in Kultur und Sport gefährden."In diesen Bundesländern seien bereits teils deutlich mehr Zuschauer zugelassen, der FC Bayern dürfe am Samstag gegen RB vor 10 000 Fans spielen. Bund und Länder hätten in der vergangenen Corona-Konferenz am 24. Januar beschlossen, dass wegen der Omikron-Variante eigentlich abgewartet werden solle mit Öffnungsschritten für Großveranstaltungen - bis zum 9. Februar sollten einheitliche Regeln vereinbart werden. Dann seien einige Bundesländer vorgeprescht.Es dürfte spannend werden, ob der BVB, der 1. FC Köln und RB Leipzig gegen die in der Tat mehr als fragwürdigen Begrenzung Erfolg haben würden. Das Umfeld für die Aktie bleibe aber natürlich vorerst weiterhin schwierig. Die Papiere bleiben nach wie vor nur für Mutige geeignet (Stoppkurs: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 01.02.2022)Mit Material von dpa-AFX