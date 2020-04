Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Noch immer herrsche Ruhe auf Deutschlands Fußballplätzen. Zwar hätten die meisten Bundesligavereine das Training wieder aufgenommen, doch wann das erste Pflichtspiel nach der Zwangspause ausgetragen werde, sei noch nicht bekannt. Doch richtig ruhig sei es im Profi-Fußball ohnehin nie. Unzählige Vereine seien auf der Suche nach Verstärkungen für die Zukunft. Was bringe die kommende Transferperiode für den BVB?Real Madrid werbe um die Dienste von Erling Haaland von Borussia Dortmund. Laut einem Bericht der Marca solle der Deal noch in diesem Sommer angegangen werden. Haaland habe eine Ausstiegsklausel, die es ihm ermögliche, den BVB frühzeitig zu verlassen.Das Besondere: Laut Bild greife die Klausel frühestens im Sommer 2022. Im Falle eines vorzeitigen Wechsels des Norwegers könnte Dortmund eine Ablöse über seinen Marktwert (aktuell: 72 Millionen Euro) kassieren.Auf der anderen Seite interessiere sich Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Thomas Meunier. Der Vertrag des Außenverteidigers von Paris Saint-Germain laufe in diesem Sommer aus. Der 28 Jahre alte Belgier wäre ablösefrei für Dortmund zu haben und könnte Achraf Hakimi ersetzen, der nach dem Ende seiner zweijährigen Leihe vor der Rückkehr zu Real Madrid stehe.Laut Schätzungen des Kicker werde die diesjährige Dividende wohl gestrichen - dem Verein drohe nach neun aufeinander folgenden Jahren mit positivem Jahresergebnis ein dickes Minus in der Saison 2019/20.Borussia Dortmund habe in den vergangenen Jahren des Öfteren mit einer positiven Transferbilanz überzeugt. Sollte es tatsächlich zum Abgang in Richtung Real Madrid kommen, winke dem BVB eine Mega-Ablöse weit über dem Einkaufspreis hinaus. Das Geld könnte in neue vielversprechende Talente investiert werden oder im Verein verbleiben, um die Kosten der Krise zu kompensieren.Die Aktie befinde sich in einer Erholungsbewegung - die schlechten Nachrichten und Aussichten seien weitestgehend im Kurs eingepreist. Mutige Anleger können das gedrückte Kursniveau nutzen und auf einen Turnaround spekulieren, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 14.04.2020)