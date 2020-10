Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,08 EUR +1,09% (02.10.2020, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,10 EUR +0,29% (02.10.2020, 16:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach einem durchwachsenen Saison-Start habe Borussia Dortmund nun auch das Spiel um den Supercup verloren - damit einen durchaus werbewirksamen Titel für die Visitenkarte als auch drei Millionen Euro Siegprämie. Immerhin habe es für den Verlierer zwei Millionen Euro als Trostpflaster gegeben. Besser sei es dagegen am Donnerstagabend im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions-League gelaufen. Die Chancen stünden auf das Erreichen der lukrativen nächsten Runde durchaus gut.So habe der BVB einen machbare Gruppe erwischt. Der russische Meister Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und der FC Brügge würden die Gegner der Westfalen heißen. Die beiden Erstplatzierten würden das Achtelfinale erreichen und weitere 9,5 Mio. Euro Prämie erhalten. Mit der Qualifikation für die Gruppenphase habe sich der BVB bereits rund 25 Mio. Euro gesichert - diesen Betrag habe der Ruhrpott-Club im vergangenen Jahr eingenommen.Der BVB verfüge einen hervorragenden Kader mit deutlich Aufwärtspotenzial. Der Marktwert der Mannschaft dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, da viele Talente mit hohem Entwicklungspotenzial für vergleichsweise wenig Geld eingekauft worden seien. Zudem sei die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von rund 65 Prozent ein schwarz-gelber Traum. Einzig die Charttechnik bereite etwas Sorgen. Wichtig wäre jetzt eine Verteidigung der Fünf-Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: