(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,725 EUR -0,44% (11.05.2020, 11:15)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,745 EUR 0,00% (11.05.2020, 10:54)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zum Kauf.Am Freitag habe der BVB seine vorläufigen Q3-Zahlen für das GJ 2019/2020 veröffentlicht. Konzernumsatz (inkl. Transfers) habe nach 9M bei 431,8 Mio. Euro und somit knapp 10 Mio. Euro unter den Analystenschätzungen (441,0 Mio. Euro) gelegen. Alle Quartals-Schätzungen seien gemäß dem quasi März-freien Fußball adjustiert worden, jedoch sei die Transparenz sehr gering gewesen. Somit lasse sich auch erklären, warum Silbe in allen Segmenten leicht abweiche. Beim Spielbetrieb habe das Unternehmen einen 9M-Umsatz von 32,5 Mio. Euro erzielt (Vj: 39,3 Mio. Euro; FMRe: 32,6 Mio. Euro); im Segment Werbung habe der BVB einen Umsatz von 74,7 Mio. Euro generiert (Vj: 69,5 Mio. Euro; FMRe: 78,5 Mio. Euro); TV-Marketing habe einen Wert von 146,1 Mio. Euro erreicht (Vj: 141,5 Mio. Euro; FMRe: 149,1 Mio. Euro); und Catering, Merchandising und sonstiges habe 63,1 Mio. Euro erzielt (FMRe: 65,4 Mio. Euro). Transfers nach 9M hätten bei 115,4 Mio. Euro gelegen. Nach Abzug von operativen Kosten habe sich ein 9M EBITDA von 83,2 Mio. Euro ergeben, nach 105,2 Mio. Euro im Vorjahr. Der Analyst habe mit einem EBITDA von 89,1 Mio. Euro gerechnet.Bundesliga-Restart ab 16.05: Letzte Woche sei offiziell bestätigt worden, dass die Bundesliga ab diesem Wochenende wieder starte. Der BVB werde dieses Wochenende das Derby gegen den FC Schalke 04 bestreiten. Wie erwartet, würden alle restlichen Spiele der Bundesliga-Saison ohne Zuschauer im Stadion stattfinden.Ausblick für Q4 abhängig von Beendigung der Bundesliga-Saison bis Ende Juni: Trotz des Restarts gebe es keine Garantie, dass nicht doch noch ein Abbruch kommen könnte. Alles hänge davon ab, wie sich die allgemeine Situation in den nächsten Wochen entwickle. Ein positiver "1. Spieltag" würde da sicherlich helfen. Insgesamt gehe der BVB derzeit von einem negativen Konzernergebnis für 2019/2020 aus (vorher: Gewinn). Der Analyst sei bisher von einem Gewinn ausgegangen und ändere seine Schätzungen aus drei Gründen: 1) Umsatz nach 9M sei leicht unter Erwartungen gewesen und demnach auch das EBITDA; 2) der Analyst nehme nun keine Transfers mehr für diese Saison an (bisher 12 Mio. Euro in Q4e); 3) seien Abschreibungen höher gewesen als erwartet. Dies führe insgesamt dazu, dass die EBITDA-Schätzung des Analysten auf 88,9 Mio. Euro sinke und er einen Nettoverlust von 8,9 Mio. Euro erwarte.Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die Borussia Dortmund-Aktie. Aufgrund der derzeit geringen Visibilität werde das Kursziel von 9,00 Euro auf 8,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 11.05.2020)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;