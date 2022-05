Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,806 EUR -0,31% (25.05.2022, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,818 EUR +0,05% (25.05.2022, 12:21)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Senior Equity Analyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) nach wie vor zu kaufen.Als die Bundesliga-Saison 2021/2022 geendet habe, hätten noch nicht viele geahnt, dass es beim BVB eine Änderung geben könnte. Jedoch habe der Verein Ende letzter Woche bekannt gegeben, dass man sich nach einer Saison vom Trainer Rose wieder trennen würde und das obwohl er Vizemeister geworden sei. Es scheine, als wenn man sich insbesondere im DFB-Pokal und in der Champions League (CL) mehr erhofft habe. Während der BVB in der CL in der Gruppenphase gescheitert sei und beim Umweg über die Europa League gegen Glasgow Rangers ausgeschieden sei, habe der BVB im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli 1:2 (Achtelfinale) verloren. Offensichtlich und nicht verwunderlich habe es hier höhere Erwartungen an Rose vom Management gegeben. Daher komme die Entlassung nicht komplett überraschend, jedoch sei der Zeitpunkt so früh nach Beendigung der Saison unerwartet.Nach der Meldung über die vorzeitige Entlassung von Rose sei direkt über die Rückkehr von Terzic spekuliert und bereits wenige Tage später offiziell bestätigt worden. Terzic sei vorige Saison als Übergangslösung nach der Entlassung von Lucien Favre gekommen. Nachdem Marco Rose vorgestellt worden sei, habe sich Terzic ohne öffentliche Widerworte zurück in die 2. Reihe eingereiht. Jetzt sei er offiziell als Cheftrainer vorgestellt worden, welches auf eine längerfristige Besetzung der Position durch Terzic hindeute. Nach einer Saison des Wartens trete er jetzt also wieder in den Vordergrund und könne beweisen, dass er den Club in puncto DFB-Pokal und CL weiter nach vorne bringe.Vielleicht unternehme man damit auch einen neuen Anlauf, die Dominanz der Bayern in der Bundesliga zu durchbrechen. Auch wenn der FCB jedes Jahr Top-Favorit auf den Titel sei, gebe es keine Garantie, dass sie jedes Jahr gewinnen würden. Der BVB habe in der Vergangenheit immer mal wieder bewiesen, dass man den Branchenprimus auch schlagen könne. Mit Terzic als neuem Trainer erhoffe man sich auf jeden Fall, dass der BVB nächstes Jahr wieder vorne mitmische und insbesondere in der CL und im Pokal besser abschneiden werde. Mit einer starken offensiven Mannschaft und der richtigen taktischen Einstellung sei einiges möglich. Auch habe der BVB schon vier Neuzugänge vermeldet, was sich bis zum Ende des Transfers-Fensters noch ändern könnte.Disclosure(s):Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.