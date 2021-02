Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,265 EUR +2,53% (12.02.2021, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,25 EUR +2,04% (12.02.2021, 15:17)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Vorläufige H1 20/21-Zahlen mit gutem Q2 Verlauf: Der BVB sei nach eigener Einschätzung mit den kürzlich vorgelegten Halbjahreszahlen zufrieden. Die Entwicklung sei insbesondere vor den anhaltenden Beeinträchtigungen durch die COVID-19-Pandemie zu bewerten. Nach einem schlechten Verlauf in Q1 habe sich im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung gezeigt. Im Halbjahr seien die Konzernumsätze um 25% rückläufig auf 177,4 Mio. Euro gewesen. Die Brutto-Transferentgelte hätten sich deutlich auf 12,9 (60,8) Mio. Euro reduziert. In Q2 habe der Umsatzrückgang jedoch lediglich 2,7% ggü. Vorjahr betragen. Das EBITDA des Halbjahres habe sich um rund 50% auf 27,3 Mio. Euro reduziert. Vor allem dank guter Kostendisziplin im Personalbereich und bei den S.b.A. sei für Q2 20/21 jedoch eine Steigerung um 23% gelungen.FMR-Jahresziele 2020/21 weiterhin erreichbar: Um die Umsatzschätzung des Analyszen für das Gesamtjahr zu erreichen, wären in H2 rund 166 Mio. Euro nötig, was er weiterhin für realistisch erachte. Becker gehe unverändert davon aus, dass der Spielbetrieb in der Bundesliga bis zum Saisonende ohne Zuschauer stattfinden werde.Erreichen der sportlichen Saisonziele etwas unsicherer geworden: Sportlich sei die Mannschaft derzeit, auch unter dem neuen Trainer, etwas formschwankend und habe die in sie gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllt. Derzeit belege der BVB in der Bundesliga nur den sechsten Tabellenplatz mit vier Punkten Rückstand auf einen Champions League Platz. Bei noch 14 ausstehenden Spielen sei das Saisonziel einer erneuten Teilnahme im europäischen Wettbewerb jedoch erreichbar. Davon gehe Becker weiterhin aus, allerdings sei dafür nach seiner Einschätzung eine Verbesserung der Leistung und mehr Konstanz erforderlich.Aktuell hat die Borussia Dortmund-Aktie ein Kurspotenzial zum FMR-Kursziel von 17% und Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung. Das Kursziel werde bei 6,00 Euro belassen. (Analyse vom 12.02.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.