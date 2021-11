Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Wirtschaftliche Entwicklung Q1/21/22: Nachdem bereits die vorläufigen Zahlen überzeugt hätten und teilweise über den Erwartungen gelegen hätten, hätten die finalen Zahlen dies bestätigen können. Der BVB sei auf einem gutem Weg, das schwache Vorjahr vergessen zu lassen. Der Umsatz habe in Q1 einen Wert von 94,1 Mio. Euro erreicht, was nicht nur ein deutliches Plus zum Vorjahr darstelle, sondern auch über den Analystenschätzungen gewesen sei (85 Mio. Euro). Das EBITDA habe sich auf 68,1 Mio. Euro gesteigert, wobei ein Großteil dabei dem Verkauf von Sancho zu ManU geschuldet gewesen sei. Insgesamt habe der BVB stark performt und der Nettogewinn in Höhe von 32,1 Mio. Euro bestätige dies.Sportliche Entwicklung: Seit dem Update von FMR Research vom 08.11. habe es eine Länderspiel-Pause gegeben, in der die deutsche Nationalmannschaft zwei Spiele gewonnen habe. Zuerst habe man Liechtenstein mit x:0 bezwingen können und am Sonntag habe man Armenien mit 4:1 besiegt. Deutschland habe somit seine Führungsrolle in der WM-Quali weiter ausbauen können. Da nächste Woche die Play-off Spiele beginnen würden, werde sich bald zeigen, wer Deutschland zur WM folgen werde.Momentum on track: Erstmals veröffentliche Silbe seine Schätzungen für die Geschäftsjahre 22/23e und 23/24e. Während er für 22/23e einen Umsatz von 418 Mio. Euro. erwarte, liege seine Schätzung für 23/24e bei 429 Mio. Euro. Da die Stadien weiterhin nicht auf voller Kapazität zugelassen seien, könnten Änderungen bzw. Verschiebungen der Pandemie Auswirkungen auf die Analystenschätzungen haben. Silbe werde das weiterhin im Auge behalten und gegebenenfalls seine Schätzungen anpassen. Aktuell gebe es aber keinen Grund dafür.Disclosure:Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.