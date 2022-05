Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,648 EUR +1,45% (10.05.2022, 14:20)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,644 EUR +4,11% (10.05.2022, 14:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktien von Borussia Dortmund seien am Dienstag bei Anlegern wieder sehr gefragt. Zur Mittagszeit seien sie um 3,1 Prozent geklettert. Es würden sich die Anzeichen verdichten, dass der Wechsel von Starstürmer Erling Haaland zu Manchester City noch in dieser Woche unter Ausnutzung einer Ausstiegsklausel vollzogen werden solle.Die Ablösesumme solle sich Medienberichten zufolge dank einer Ausstiegsklausel auf 75 Millionen Euro belaufen. Neben der allgemeinen Erholung an den Märkten scheine auch diese Meldung dem Kurs zu helfen. Dieser habe sich am Vortag mit 3,49 Euro noch dem tiefsten Niveau seit 2015 genähert, das mit 3,16 Euro aus dem März stamme.Hilfreich dürfte am Dienstag auch die Tatsache gewesen sein, dass Analyst Philipp Sennewald von Hauck & Aufhäuser Investmentbanking mit einem Ziel von 5,60 Euro mehr als die Hälfte Kurspotenzial sehe, auch wenn er das Ziel von ehemals 8,00 Euro deutlich gekürzt habe. Der Experte baue in seiner Studie darauf, dass gefallene Corona-Restriktionen in der kommenden Saison wieder eine volle Auslastung des Stadions ermöglichen würden. Außerdem habe der BVB mit der Verpflichtung der Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Niklas Süle in der Defensive schon aufgerüstet.Mutige können weiter zugreifen (Stopp: 2,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link