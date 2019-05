Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,555 EUR -0,12% (31.05.2019, 10:15)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (31.05.2019/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Planungen zur Verbesserung des Kaders von Borussia Dortmund für die neue Saison würden laufen. Neben Brandt, Hazard und Schulz stünden einige spannende Spieler auf der Wunschliste der BVB-Macher ganz oben. Wie viel Potenzial stecke noch im Papier?Die BVB-Aktie habe sich in den letzten Wochen wieder in einer technisch ausgezeichneten Form gezeigt. Nach einer Konsolidierung zwischen 8,40 und 8,60 Euro habe der Titel wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die Hürde im Bereich von 9,01 Euro sei geknackt worden. Der nächste Widerstand liege bei 9,47 Euro.Blicke man auf die letzten Jahre zurück, so habe sich die BVB-Aktie v.a. in der fußballfreien Zeit extrem gut geschlagen. Neue Transfer-Deals würden die Entwicklung nach oben beschleunigen. Für den BVB wäre in der Zukunft ein Kurstreiber, sofern die Schwarz-Gelben in der lukrativen Champions League über das Achtelfinale hinauskommen würden. "Der Aktionär" erhöhe das Kursziel von 12 auf 12,50 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:8,565 EUR -0,29% (31.05.2019, 10:10)